Tutto sul prossimo Poco X4 Pro 5G | specifiche tecniche complete

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è un brand indipendente nato da Xiaomi. ed è un’azienda molto giovane che si è affacciata nel mercato smartphone per lanciare dispositivi dotati di elevate prestazioni di gamma alta e media ad un prezzo molto competitivo., il28 febbraio, nel corso del MWC 2022 di Barcellona, mostrerà tutte le novità in via ufficiale e potremmo aspettarci di vedere nuovi smartphone tra cui: ilM4 Pro (ossia una versione solo LTE) e ilX4 Pro 5G. Osservando meglio i dettagli delle caratteristiche del telefono, comparsi grazie ad alcuni render ad alta risoluzione, è possibile notare quanto il device si avvicini al Redmi Note 11 Pro 5G, ma con un design diverso sul retro e il suo specifico colore giallo. Ben tre sono le varianti di colorazioni previste: nera, blu e giallo. Le immagini ...