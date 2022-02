Trasporto pubblico a Roma, l’odissea continua: chiusa anche la Metro B1 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) continuano i disagi, sembra che ci sia davvero un accanimento nei confronti dei cittadini che si servono del Trasporto pubblico. Questa volta è toccato alla Metro B, nello specifico la B1: attualmente risulta chiusa, sembrerebbe per mancanza di corrente. Il disagio degli utenti è davvero altissimo, e non si tratta certo della prima volta, anzi: qualcosa di analogo era accaduto anche pochi giorni fa. L’ennesimo disservizio: un nuovo black out che ha portato alla sospensione della Metropolitana linea B. Ma, quel che è peggio, è il mancato avviso. Ma la disorganizzazione tocca vertici impensabili: sono state istituite delle navette sostitutive. Il problema è che nel giro di un’ora hanno cambiato luogo di partenza ben tre volte: prima Piazza dei Cinquecento, poi Piazza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022)no i disagi, sembra che ci sia davvero un accanimento nei confronti dei cittadini che si servono del. Questa volta è toccato allaB, nello specifico la B1: attualmente risulta, sembrerebbe per mancanza di corrente. Il disagio degli utenti è davvero altissimo, e non si tratta certo della prima volta, anzi: qualcosa di analogo era accadutopochi giorni fa. L’ennesimo disservizio: un nuovo black out che ha portato alla sospensione dellapolitana linea B. Ma, quel che è peggio, è il mancato avviso. Ma la disorganizzazione tocca vertici impensabili: sono state istituite delle navette sostitutive. Il problema è che nel giro di un’ora hanno cambiato luogo di partenza ben tre volte: prima Piazza dei Cinquecento, poi Piazza ...

