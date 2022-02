Tempo di bilanci per la Sannio Handball Club: le parole di Cardone, Tretola e Castiello (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Benevento – Pochi giorni alla conclusione della prima parte del campionato di serie B per i ragazzi del Sannio Handball Club di Benevento, seguirà poi la c.d. fase ad orologio che si disputerà nei mesi di marzo ed aprile. Mr. Maurizio Cardone presenta la sfida di domenica contro l’Endas Capua, ennesima gara che si terrà nell’esilio forzato di Cerreto Sannita, stante l’atavica indisponibilità di un campo da gioco a Benevento: “Domenica prossima riprenderà il campionato con la sfida casalinga contro l’Endas Capua, ulteriore tappa all’insegna della crescita per la nostra squadra. Una gara che si prospetta non semplice poiché entrambe le formazioni sono molto giovani ed hanno ancora difficoltà nella gestione emotiva delle partite e sicuramente si contenderanno la vittoria fino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022)di lettura: 4 minuti Benevento – Pochi giorni alla conclusione della prima parte del campionato di serie B per i ragazzi deldi Benevento, seguirà poi la c.d. fase ad orologio che si disputerà nei mesi di marzo ed aprile. Mr. Mauriziopresenta la sfida di domenica contro l’Endas Capua, ennesima gara che si terrà nell’esilio forzato di Cerreto Sannita, stante l’atavica indisponibilità di un campo da gioco a Benevento: “Domenica prossima riprenderà il campionato con la sfida casalinga contro l’Endas Capua, ulteriore tappa all’insegna della crescita per la nostra squadra. Una gara che si prospetta non semplice poiché entrambe le formazioni sono molto giovani ed hanno ancora difficoltà nella gestione emotiva delle partite e sicuramente si contenderanno la vittoria fino ...

