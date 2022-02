Sma1, al via la terapia del piccolo Paolo con il farmaco da 2 milioni di euro: “Auguri supereroe” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Due milioni di euro. Questo il costo del farmaco Zolgensma che il piccolo Paolo, 2 anni, di Valenzano (Bari), ha iniziato finalmente ad assumere. La terapia del bambino che lotta contro la Sma1 (o atrofia muscolare spinale), una rara e grave malattia degenerativa che distrugge le cellule nervose del midollo spinale, ha avuto inizio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A riferirlo è la famiglia del piccolo Paolo nella pagina Facebook a lui dedicata. “Oggi è un super giorno – scrive la famiglia di Paolo su Facebook -. Finalmente dopo tanta attesa il nostro supereroe ha ricevuto la somministrazione del farmaco Zolgensma presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma”. “Siamo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Duedi. Questo il costo delZolgensma che il, 2 anni, di Valenzano (Bari), ha iniziato finalmente ad assumere. Ladel bambino che lotta contro la(o atrofia muscolare spinale), una rara e grave malattia degenerativa che distrugge le cellule nervose del midollo spinale, ha avuto inizio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. A riferirlo è la famiglia delnella pagina Facebook a lui dedicata. “Oggi è un super giorno – scrive la famiglia disu Facebook -. Finalmente dopo tanta attesa il nostroha ricevuto la somministrazione delZolgensma presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma”. “Siamo ...

