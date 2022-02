Silvio Berlusconi smentisce il matrimonio imminente con Marta Fascina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non ci sarà nessun terzo matrimonio per Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia ha smentito ufficialmente in una nota le voci circolate ieri che lo vedevano pronto a sposare la sua attuale compagna, Marta Fascina. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Eppure le indiscrezioni erano tante e Dagospia era arrivato a confermare addirittura una data per la cerimonia, il 21 marzo. E un luogo: ovviamente Arcore. Berlusconi smentisce il matrimonio imminente con ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non ci sarà nessun terzoper: il leader di Forza Italia ha smentito ufficialmente in una nota le voci circolate ieri che lo vedevano pronto a sposare la sua attuale compagna,. “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signoraè così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Eppure le indiscrezioni erano tante e Dagospia era arrivato a confermare addirittura una data per la cerimonia, il 21 marzo. E un luogo: ovviamente Arcore.ilcon ...

