Silvio Berlusconi convolerà a nozze il 21 marzo? Ecco chi è la fidanzata Marta Fascina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Siete tutti pronti per le nozze dell'anno? Il 21 marzo, primo giorno di primavera, ad Arcore si terranno i festeggiamenti del matrimonio di Silvio Berlusconi con la 32enne Marta Fascina e sicuramente ne sentiremo parlare a lungo. O, almeno, questo è ciò che riportano diverse realtà online – sebbene lo stesso ex Premier ci abbia tenuto a precisare, attraverso una nota: "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi (ieri, ndr) sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a ...

