Proprio dove Totti ha chiesto a Ilary di sposarlo… Noemi, una indiscrezione clamorosa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come prima, più di prima. Totti e la Blasi, finiti al centro del gossip per la presunta fine del loro matrimonio, smentiscono. E la faccenda si chiude in poco tempo per la doppia smentita arriva su Instagram. In un video, in un ristorante al centro di Roma, Francesco Totti è insieme alla Blasi verso le otto di ieri sera. «Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato», dice. Sembra davvero stanco di essere finito nel vortice della cronaca rosa. «Ricordo che ci sono di mezzo dei bambini e i bambini vanno rispettati», continua. E la sua frase, probabilmente, fa pensare ad azioni legali nei confronti di chi ha messo in giro la fake news. Fine. Poi compare Ilary Blasi, sempre sui social. La conduttrice di Canale 5 pubblica il video di una cena familiare al ristorante ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come prima, più di prima.e la Blasi, finiti al centro del gossip per la presunta fine del loro matrimonio, smentiscono. E la faccenda si chiude in poco tempo per la doppia smentita arriva su Instagram. In un video, in un ristorante al centro di Roma, Francescoè insieme alla Blasi verso le otto di ieri sera. «Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato», dice. Sembra davvero stanco di essere finito nel vortice della cronaca rosa. «Ricordo che ci sono di mezzo dei bambini e i bambini vanno rispettati», continua. E la sua frase, probabilmente, fa pensare ad azioni legali nei confronti di chi ha messo in giro la fake news. Fine. Poi compareBlasi, sempre sui social. La conduttrice di Canale 5 pubblica il video di una cena familiare al ristorante ...

Advertising

gparagone : 'Dobbiamo evitare la deriva liberticida e totalitaria, ciascuno portando il proprio contributo.' [Avvocati del 'G… - Jacoemme : Ho appena letto la frase ' gli USA, un paese considerato culla della civiltà e dei diritti umani' Un paese dove fin… - ella_21p : @incrinatura Se vabbè ma lulu fa ste scene proprio perché per amore di sorella jessica non la manda dove la deve mandare … ti prego…. - __alexipi_9 : @lady_lazarus_13 Parlano parlano ma dove sta sto lavoro? Io non trovo un cazzo di niente, ci sto male ed è proprio… - AndreaAndrei10 : RT @lastoriadioggi: da dove tuttavia fu estradato in Kenya per volontà del governo D'Alema. Proprio a Nairobi fu catturato dai servizi segr… -

Ultime Notizie dalla rete : Proprio dove Questo smartphone vale ancora una fortuna I due Edge si chiamano così per il display curvo ai bordi (edge in inglese significa proprio bordo). le dinamiche cambiano e non importa più quanto si paga ma, piuttosto, dove si compra . Purtroppo, ...

L'Ovest dichiara guerra alla rivoluzione sudanese ... mentre l'ambasciatore del Regno Unito ha pubblicato un video dove chiede un dialogo con i generali ...qualche forma di regime militare in Sudan è tale da appoggiare un accordo tra l'esercito e proprio ...

Diretta Benfica-Ajax ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport Italiani in campo 23 febbraio: Sinner e Bronzetti. A che ora e dove vederli Il motivo concreto che ha fatto letteralmente perdere la testa al n. 3 del mondo è stata una chiamata non arrivata da parte del giudice di sedia nel momento topico del tie-break decisivo, sul punteggi ...

Nuovo corso di laurea in Cannabinologia: la novità introdotta dall’America arriva anche in Italia il Dipartimento di Neuroscienze padovano ha promosso un vero e proprio corso di Cannabinologia, dove verranno studiati tutti gli aspetti che riguardano la cannabis sativa e il sistema endocannabinoide ...

I due Edge si chiamano così per il display curvo ai bordi (edge in inglese significabordo). le dinamiche cambiano e non importa più quanto si paga ma, piuttosto,si compra . Purtroppo, ...... mentre l'ambasciatore del Regno Unito ha pubblicato un videochiede un dialogo con i generali ...qualche forma di regime militare in Sudan è tale da appoggiare un accordo tra l'esercito e...Il motivo concreto che ha fatto letteralmente perdere la testa al n. 3 del mondo è stata una chiamata non arrivata da parte del giudice di sedia nel momento topico del tie-break decisivo, sul punteggi ...il Dipartimento di Neuroscienze padovano ha promosso un vero e proprio corso di Cannabinologia, dove verranno studiati tutti gli aspetti che riguardano la cannabis sativa e il sistema endocannabinoide ...