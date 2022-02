Peaky Blinders 6 è un tributo a Helen McCrory | Cillian Murphy | “C’è ancora la sua presenza”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)6 è un grande e commovente, compianta attrice britannica morta ad aprile del 2021 a causa di un cancro. Le riprese dell’ultima stagione sono state ostacolate non solo dal lutto per la perdita di una delle colonne portanti dello show BBC, ma anche dalla pandemia. Nonostante ciò,6 si prepara a salutare i fan dal 27 febbraio (su Netflix arriverà in un secondo momento). Parlando con Variety delle difficoltà riscontrate durante le riprese del capitolo conclusivo,ha affermato che il cast e la troupe hanno lavorato davvero “sodo” per rendere la stagione “speciale”, un vero regalo per i fan. L’attore irlandese, che interpreta Tommy Shelby, il boss di una gang ...