Paola Turani conquista con un outfit (back to 90's) della nuova Collezione H&M (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Che lo stile 90's stia tornando prepotentemente di moda ce l'aveva già preannunciato Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, aveva condiviso numerosi scatti durante la sua permanenza a New York, per la Fashion Week, dove la si poteva ammirare con micro top e minigonne tassativamente a vita bassa. Proprio come lo stile Anni '90 richiede. E ora, ad avallare il ritorno più atteso della stagione ci ha pensato anche Paola Turani, condividendo su Instagram alcuni scatti che non potevano di certo passare inosservati. Vi raccomandiamo... Zara e il New York City Ballet lanciano una Collezione ispirata alla danza La modella, che ha mostrato in anteprima qualche capo della nuova ...

jemenfous_s : Fra poco mi state facendo diventare fan di questa Paola Turani. - __alessss : Minchia ma quanto hate c’è per Paola turani su Twitter ma perché - theweirdSofi : Il loro lavoro è fare marchette con i completini oceansapart addosso, il vostro è informare il pubblico in maniera… - mrsgods : Non è sempre necessario parlare di tutto, specie se non si è competenti. Obiettivamente voglio prendere lezioni di… - ventodigrecale : Ci sono persone che parlano con competenza della questione e io inviterei a seguire loro e non pretendere che Paola… -