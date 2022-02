Paola Turani conquista con un outfit (back to 90’s) della nuova Collezione H&M (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Che lo stile 90’s stia tornando prepotentemente di moda ce l’aveva già preannunciato Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, aveva condiviso numerosi scatti durante la sua permanenza a New York, per la Fashion Week, dove la si poteva ammirare con micro top e minigonne tassativamente a vita bassa. Proprio come lo stile Anni ’90 richiede. E ora, ad avallare il ritorno più atteso della stagione ci ha pensato anche Paola Turani, condividendo su Instagram alcuni scatti che non potevano di certo passare inosservati. Vi raccomandiamo... Zara e il New York City Ballet lanciano una Collezione ispirata alla danza La modella, che ha mostrato in anteprima qualche capo della nuova ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Che lo stilestia tornando prepotentemente di moda ce l’aveva già preannunciato Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, aveva condiviso numerosi scatti durante la sua permanenza a New York, per la Fashion Week, dove la si poteva ammirare con micro top e minigonne tassativamente a vita bassa. Proprio come lo stile Anni ’90 richiede. E ora, ad avallare il ritorno più attesostagione ci ha pensato anche, condividendo su Instagram alcuni scatti che non potevano di certo passare inosservati. Vi raccomandiamo... Zara e il New York City Ballet lanciano unaispirata alla danza La mo, che ha mostrato in anteprima qualche capo...

