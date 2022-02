Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi: Cassazione conferma l'ergastolo per Oseghale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) confermata dalla Corte di Cassazione la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale , 32enne pusher nigeriano, per l'omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi il 30 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ta dalla Corte dila condanna all'per Innocent, 32enne pusher nigeriano, per l'omicidio della 18enne romanail 30 ...

