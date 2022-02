MotoGP | Livio Suppo torna nel paddock Sarà team manager di Sukuzi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è il nuovodelSuzuki. La notizia era nell’aria da un po’, da quando Shinichi Sahara, responsabile tecnico della scuderia giapponese, aveva assicurato che per la prossima stagione ci sarebbe stato un nome importante a ricoprire quel ruolo. Ruolo che viene riempito per la prima volta dopo l’addio di Davide Brivio, passato alAlpine di Formula 1. Dopo una stagione senza una reale guida, e priva di grandi risultati,un direttore di alto livello, uno capace di vincere ben sei titoli mondiali tra Ducati e Honda. Prendere il posto di Brivio un Suzuki non è certo una passeggiata masi è dichiarato entusiasta, come recita il comunicato ufficiale: “Sono molto orgoglioso di diventare il ...

La Suzuki traccia il suo futuro e colma il vuoto lasciato da Davide Brivio . Laritrova altresì un manager d'altro profilo capace di gestire dinamiche e rapporti anche delicati.Suppo e la Suzuki hanno raggiunto un accordo su base pluriennale ed iniziano da subito il ...Il prescelto per cercare di riportare nuovamente in alto la casa di Hamamatsu sarebbe infatti un altro italiano: l'ex manager di Ducati e HondaSuppo . Un colpo che, se fosse certificato nero ...ROMA - La Suzuki ha annunciato l'ingaggio di Livio Suppo come nuovo team manager. L'ex Ducati e Honda prende il posto lasciato libero un anno fa da Davide Brivio, che ha lasciato la MotoGp per accasar ...Livio Suppo fa il suo ritorno in MotoGP, sarà il nuovo team manager di Suzuki. La squadra ha individuato nel manager ...