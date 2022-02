Michelle Hunziker | l' ultimo miracolo | questo video? Un successo senza precedenti | forse | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Undiventato virale nel giro di una manciata di minuti. Ovvio, scontato, se di mezzo c'è. Incaso la conduttrice diImpossibile è affiancata da Serena Autieri, uno sketch in cui in meno di un minuto riassume i problemi legati al Covid e scuola, alle quarantene a cui sono costretti i ragazzi. Una coppia esilarante, tutta al femminile, che fa amara ironia sulla selva di norme, regole, lacci e lacciuoli imposti dal governo agli studenti. Unche ha attirato le reazioni divertiti delle madri e dei padri che da mesi sono alle prese con il calvario di cui parlano, tra precauzioni, la scuola in preche talvolta sembra un miraggio e la solitudine dei figli costretti per troppi giorni a casa. Insomma, continua il ...