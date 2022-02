Il West Ham alza il prezzo per Rice

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) IlHam ha aumentato ilper il 23enne centrocampista inglese Declanda 100 milioni a 120 milioni di sterline per le richieste...

Advertising

sportli26181512 : '#Chelsea e United si contendono #Rice: il West Ham chiede 144 milioni': Secondo il The Times il centrocampista ing… - reeverbero : RT @calcioinglese: Secondo alcuni report dei media inglesi, ieri Craig Dawson, difensore del West Ham, si è lamentato con l’arbitro perché… - pollogrini4 : @passioneasr Non è questione di andarti contro, se dici cazzate è ovvio che ti vado contro. Ma te immagino che da g… - juvssl : @aurelianotre noooo daiii, io tifo lazio, simpatizzo real e west ham e basta ahahaha - Marco09083222 : @InLemonWeTrust @violismo 5 occasioni da gol nitide avute a San Siro + 2 gol a centrocampo con Gagliardini puoi dom… -

Ultime Notizie dalla rete : West Ham

Corriere dello Sport

I risultati della 26esima di Premier League :- Newcastle 1 - 1 Arsenal - Brentford 2 - 1 Brighton - Burnley 0 - 3 Liverpool - Norwich 3 - 1 Southampton - Everton 2 - 0 Aston Villa - Watford ...Il Psg è rimasto stregato da lui così come ile il Newcastle.Secondo il The Times il centrocampista inglese spotrebbe diventare l'acquisto più costoso della storia della Premier ...Secondo il The Times, si avvicinerebbe l'acquisto più caro della storia della Premier League. Stiamo parlando di Declan Rice, centrocampista del West Ham che sarebbe conteso tra Chelsea e Manchester U ...