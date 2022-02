Guendalina Tavassi sull’Isola Dei Famosi: “Non ho chiesto di andarci” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Isola dei Famosi sta per arrivare e le polemiche non mancano, come ogni edizione che si rispetti. Protagonista della prima querelle sul reality di Canale 5 è la concorrente Guendalina Tavassi. Ecco cosa le è accaduto. Le polemiche contro Guendalina Tavassi L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, parteciperà all’Isola con suo fratello Edoardo, su Instagram ci sono state parecchie voci i dissenso per la sua partecipazione, alle quali ha risposto così: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!” La violenza domestica Ma ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Isola deista per arrivare e le polemiche non mancano, come ogni edizione che si rispetti. Protagonista della prima querelle sul reality di Canale 5 è la concorrente. Ecco cosa le è accaduto. Le polemiche controL’ex concorrente del Grande Fratello Vip, parteciperà all’Isola con suo fratello Edoardo, su Instagram ci sono state parecchie voci i dissenso per la sua partecipazione, alle quali ha risposto così: “Non hoa nessuno di andare all’Isola dei, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!” La violenza domestica Ma ...

Advertising

tuttopuntotv : Guendalina Tavassi sull’Isola Dei Famosi: “Non ho chiesto di andarci” #Isola #guendalinatavassi #isoladeifamosi… - SPYit_official : L'ex marito di Guendalina Tavassi è stato arrestato per aver aggredito la donna fuori la scuola, davanti ai figli..… - PBerluskony : RT @MasterAb88: CAST BOOM #Isola Arrivano anche I Cugini di Campagna, per la prima volta in un reality. Si aggiungono a Lory del Santo, Ci… - infoitcultura : Guendalina Tavassi, l’ex marito Umberto D’Aponte in carcere: “Sono stata aggredita ancora,… - shareattiva : RT @MasterAb88: CAST BOOM #Isola Arrivano anche I Cugini di Campagna, per la prima volta in un reality. Si aggiungono a Lory del Santo, Ci… -