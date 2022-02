Gf Vip 6 | Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sul triangolo artistico | “Triste e patetico | una profonda presa in giro per chi guarda!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Continua a gonfie vele fuori dalla casa del GF Vip 6 l’amore tra. In una intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, l’imprenditore napoletano ha dichiarato: Siamo usciti dalla Casa del Gf Vip e non ci siamo quasi mai più staccati. Io ho ripreso il mio lavoro e mi divido tra Vicenza, Milano e Parigi.è con me quasi sempre. Non c’è treno, aereo o distanza che tengano. Mentre la modella partenopea ha rivelato: La vera prova è stata quella che abbiamo affrontato senza telecamere. Lì ho capito chi è Gianma e quanto conti davvero per me. All’inizio, nella Casa, non mi fidavo di lui. Insomma, ci ha provato con Sophie, inoltre lui aveva un curriculum variegato. Poi c’è stato un momento in cui ho visto il suo gran cuore. Eravamo in sauna, io facevo di ...