F1, risultati Test Barcellona: day-1 mattina. Ferrari al comando, Leclerc rifila sei decimi alla Mercedes

L'inizio di un lungo percorso. Hanno preso il via quest'oggi, alle 09.00 italiane, i primi Test pre-stagionali riservati alle monoposto del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Barcellona (Spagna) tanta curiosità sulle nuove macchine, profondamente diverse rispetto all'anno passato per il nuovo regolamento tecnico previsto. Un'annata soprattutto per questo che è particolarmente attesa. In questo conTesto, le prove sul tracciato catalano sono molto importanti per i team vista la necessità di comprendere il corretto funzionamento di vetture completamente nuove. Ebbene nella prima sessione mattutina (09.00-13.00) è stata la Ferrari del monegasco Charles Leclerc la più veloce di questo day-1, fino a questo momento. Il Ferrarista ha fermato il cronometro sul tempo di 1:20.165, inanellando 79 ...

