F 1 | Norris domina primo giorno di test a Barcellona | poi le Ferrari

È il caso, ad esempio, della Red Bull con il campione in carica Max Verstappen, che ha concluso la bellezza di 147 giri, chiudendo con il tempo di 1:22.246; allo stesso modo(101 giri), ...Seguono tre successi consecutivi dell'olandese, che trionfa a Le Castellet e poii due fine ... che lo porta in piazza d'onore alle spalle di Hamilton, che beffa Landoin un finale ...Secondo tempo per Leclerc davanti a Sainz, quinto Hamilton e nono Verstappen ROMA (ITALPRESS) - Lando Norris firma il miglior tempo nella ...Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione della Ferrari promette bene. Le prime quattro ore di test, infatti, si sono chiuse con Charles Leclerc davanti a tutti con il tempo di 1:20.165 realiz ...