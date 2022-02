Europa League: Napoli-Barcellona, conferenza stampa Spalletti: “Dobbiamo avere fiducia in noi stessi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è dilungato molto Luciano Spalletti nella consueta conferenza stampa di vigilia prima del match di ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022 tra il Napoli e il Barcellona. Ha toccato davvero molti temi il tecnico dei partenopei, intervenuto subito dopo Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato con lui ai media. Il terzino si è detto fiducioso e soprattutto è abile e arruolato dopo la botta alla testa presa nel match di campionato contro il Cagliari di lunedì 21 febbraio. Di seguito le parole di Spalletti sulla sfida: “In generale chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso in partenza. Il Barcellona è una squadra che ama fare la partita, Dobbiamo essere bravi a non abbassarci troppo e dargli molti spazi. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si è dilungato molto Lucianonella consuetadi vigilia prima del match di ritorno dei playoff di2021/2022 tra ile il. Ha toccato davvero molti temi il tecnico dei partenopei, intervenuto subito dopo Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato con lui ai media. Il terzino si è detto fiducioso e soprattutto è abile e arruolato dopo la botta alla testa presa nel match di campionato contro il Cagliari di lunedì 21 febbraio. Di seguito le parole disulla sfida: “In generale chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso in partenza. Ilè una squadra che ama fare la partita,essere bravi a non abbassarci troppo e dargli molti spazi. ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #LazioPorto. Gara di ritorno dei play-off di Europa League. Una partita da vivere ??????????????! Qui per acquistare i… - sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - SkySport : Barcellona, l'omaggio al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli di Napoli #SkySport #Barcellona #Maradona - MauroOldani : @Corrado41906780 @gaetpoli7 Campione in carica dell'Europa League proprio uno scandalo non direi. - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #europaleague Scommesse Europa League: Napoli per la storia, Lazio per… -