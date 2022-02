È l’arma più potente al mondo in grado di vincere la guerra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viviamo un momento assai critico, in cui il mondo sembra essere sull’orlo del precipizio di un conflitto dalle conseguenze incalcolabili. Cosa può fare ognuno di noi per non rimanere con le mani in mano? La Madonna spesso ci ha indicato qual è lo strumento più efficace per vincere ogni possibile conflitto. Maria è nostra Madre L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viviamo un momento assai critico, in cui ilsembra essere sull’orlo del precipizio di un conflitto dalle conseguenze incalcolabili. Cosa può fare ognuno di noi per non rimanere con le mani in mano? La Madonna spesso ci ha indicato qual è lo strumento più efficace perogni possibile conflitto. Maria è nostra Madre L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

matteosalvinimi : Mi unisco al ricordo commosso dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci. Eroi italiani in missione di… - ignaziocorrao : Da un lato la #Russia, che da tempo tiene puntata l’arma delle forniture di #gas. Dall’altro l’Europa, in ritardo n… - ignaziocorrao : RT @ignaziocorrao: Da un lato la #Russia, che da tempo tiene puntata l’arma delle forniture di #gas. Dall’altro l’Europa, in ritardo nella… - franzamazzotti : RT @ignaziocorrao: Da un lato la #Russia, che da tempo tiene puntata l’arma delle forniture di #gas. Dall’altro l’Europa, in ritardo nella… - Rosyfree74 : RT @ignaziocorrao: Da un lato la #Russia, che da tempo tiene puntata l’arma delle forniture di #gas. Dall’altro l’Europa, in ritardo nella… -

Ultime Notizie dalla rete : l’arma più Crisi Russia-Ucraina, la disinformazione come arma di guerra Sky Tg24