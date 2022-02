Draghi | «Stop allo stato di emergenza dopo il 31 marzo | super gran pass via gradualmente»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Stop

Il Sole 24 ORE

Mario- Ansa . Il governo pensa di non prorogare lo stato di emergenza Covid oltre il 31 marzo. Lo ha fatto sapere il primo ministro Mario, parlando oggi pomeriggio al teatro del Maggio Fiorentino. "Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate - ha spiegato il premier - Le scuole resteranno sempre aperte per ...Maè preoccupato per le crescenti tensioni internazionali e tra le righe del discorso che apre l'evento il riferimento al rischio di un conflitto torna più volte. Rivolgendosi ai vescovi, il ...«Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone ...Dal 31 marzo, quando scadra’ lo stato di emergenza, che il governo non proroghera’, “non sara’ piu’ in vigore il sistema delle zone colorate e le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno inf ...