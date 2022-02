Draghi | “Stop allo stato d’emergenza” Ma il green pass resta | ecco dove

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il ritorno alla normalità è autentico o farlocco? Mario, che ha appena annunciato la fine delloil 31 marzo, ha davvero intenzione di liberarci? Giorni fa, in conferenza stampa, il premier aveva promesso che “a giorni”, ovvero “prima possibile”, sarebbe stata pronta una road map sul superamento delle misure restrittive. In particolare, dopo il tentato blitz di Lega e Fdi nella commissione Affari sociali della Camera, sul banco degli imputati c’è l’odioso. Sul decreto della discordia, alla fine, è stata posta la questione di fiducia, proprio per evitare che in Aula si ripetessero incursioni per imporne la soppressione immediata. Stamattina, Repubblica, tra le righe, sottolineava che il famoso piano dinon esiste ancora. Il timore è che, nelle ...