Di Maio | nessun bilaterale con Russia se non si allenta tensione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Stamattina ci siamo coordinati con il Presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere per favorire una soluzione diplomatica" della crisi sull'Ucraina. "Siamo impegnati al massimo nei canali ...

Advertising

lifestyleblogit : Ucraina-Russia, Di Maio: 'Nessun bilaterale senza allentamento tensione' - - Newsinunclick : Ucraina-Russia, Di Maio: “Nessun bilaterale senza allentamento tensione” - telodogratis : Ucraina-Russia, Di Maio: “Nessun bilaterale senza allentamento tensione” - fisco24_info : Ucraina-Russia, Di Maio: 'Nessun bilaterale senza allentamento tensione': (Adnkronos) - Informativa del ministro de… - italiaserait : Ucraina-Russia, Di Maio: “Nessun bilaterale senza allentamento tensione” -

Ultime Notizie dalla rete : Maio nessun

... Diha poi evidenziato che "questo duplice sviluppo rischia di aprire la strada ad un' operazione militare su larga scala della Russia in Ucraina, che potrebbe essere preceduta o accompagnata da ...Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diin un'informativa al Senato sulla crisi Russia - Ucraina. 23 febbraio 2022Roma, 23 feb. (askanews) - 'Stamattina ci siamo coordinati con il Presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere per favorire una ...La tensione è alle stelle. Il ministro Di Maio: "Niente dialogo se Mosca non dà segnali. Quasi 200mila soldati russi al confine" ...