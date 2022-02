Cure per il cancro alla prostata, il Policlinico Federico II tra i migliori in Italia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Policlinico Federico II di Napoli è tra le 94 strutture sanitarie Italiane e tra le 6 aziende campane premiate oggi da Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), che individua i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata. Si tratta del primo riconoscimento, tra quelli promossi da Fondazione Onda, dedicato alla salute dell’uomo. Secondo i dati, il tumore alla prostata è tra le malattie più diffuse negli uomini: in Italia sono circa 564mila le persone con una pregressa diagnosi. ‘‘Al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – IlII di Napoli è tra le 94 strutture sanitariene e tra le 6 aziende campane premiate oggi da Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nell’ambito della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), che individua i centri che garantiscono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore. Si tratta del primo riconoscimento, tra quelli promossi da Fondazione Onda, dedicatosalute dell’uomo. Secondo i dati, il tumoreè tra le malattie più diffuse negli uomini: insono circa 564mila le persone con una pregressa diagnosi. ‘‘Al ...

