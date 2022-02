Covid in Toscana: 32 morti (la strage continua), oggi 23 febbraio. E 2.956 nuovi contagi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La strage, purtroppo, continua, anche con numeri lievemente inferiori: sono 32 i morti per coronavirus, oggi 23 febbraio 2022, in Toscana. Si tratta di 16 uomini e 16 donne con età media di 82 anni. I nuovi contagiati sono 2.956 (1.063 confermati con tampone molecolare e 1.893 da test rapido antigenico). In totale, i contagiati, in Toscana, da inizio pandemia salgono a 844.989 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La, purtroppo,, anche con numeri lievemente inferiori: sono 32 iper coronavirus,232022, in. Si tratta di 16 uomini e 16 donne con età media di 82 anni. Iati sono 2.956 (1.063 confermati con tampone molecolare e 1.893 da test rapido antigenico). In totale, iati, in, da inizio pandemia salgono a 844.989 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Martedì grasso in Piazza del Campo con le attività dei Playbus Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da covid - 19 e delle prescrizioni impartite dai servizi competenti e le attività proposte ...

Covid in Toscana: 2.956 nuovi casi su 27.927 test I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.956 su 27.927 test di cui 8.719 tamponi molecolari e 19.208 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,58% (50,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati: 8.620.

