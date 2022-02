Covid, Gelmini “No proroga dello stato d’emergenza se numeri migliorano” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci siano le condizioni per auspicare che non venga prorogato” lo stato di emergenza, “la situazione è in miglioramento grazie alla scelta di responsabilità degli italiani che hanno deciso per il vaccino. Abbiamo il 92% della popolazione over 12 che si è vaccinata. Credo che se i numeri continueranno a migliorare non c’è ragione di prorogare lo stato di emergenza, abbiamo messo in sicurezza il paese e lo abbiamo riaperto, ora vogliamo dare impulso anche al turismo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, a “Non Stop News”, su RTL 102.5.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ci siano le condizioni per auspicare che non vengato” lodi emergenza, “la situazione è in miglioramento grazie alla scelta di responsabilità degli italiani che hanno deciso per il vaccino. Abbiamo il 92% della popolazione over 12 che si è vaccinata. Credo che se icontinueranno a migliorare non c’è ragione dire lodi emergenza, abbiamo messo in sicurezza il paese e lo abbiamo riaperto, ora vogliamo dare impulso anche al turismo”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella, a “Non Stop News”, su RTL 102.5.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

