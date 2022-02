Conflitto Russia Ucraina, Shevchenko: «Orgoglioso della mia patria, insieme vinceremo» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex c.t. della Nazionale Ucraina Shevchenko ha parlato delle tensioni tra Russia e Ucraina Andriy Shevchenko, ex c.t. della Nazionale Ucraina, attraverso i suoi profili social si è inserito nella questione riguardate le tensioni tra Russia e Ucraina. IL POST – «L’Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato Orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’ex c.t.Nazionaleha parlato delle tensioni traAndriy, ex c.t.Nazionale, attraverso i suoi profili social si è inserito nella questione riguardate le tensioni tra. IL POST – «L’è la mia! Sono sempre statomia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amantilibertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! ...

