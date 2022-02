Che numeri Mattino 5 News: Federica Panicucci e Francesco Vecchi strepitosi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Studio ridimensionato ma non gli ascolti. Mattino 5 News continua a conquistare il pubblico di Canale 5 e a fare degli ottimi risultati. Sono mesi ormai, che il programma di Canale 5 riesce a battere quasi sempre la concorrenza di Rai 1. UnoMattina resta sempre indietro mentre Storie Italiane con Eleonora Daniele spesso si difende con un ascolto da testa a testa. I numeri di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, sono comunque davvero degni di nota. Ieri ad esempio, la puntata in diretta il 22 febbraio 2022, è stata vista da una media di spettatori con il 20% di share. Non male davvero, soprattutto se si considera che nella sfida contro Storie Italiane, si batte la Daniele con oltre 3 punti di share e UnoMattina con 4 punti. La formula scelta da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Studio ridimensionato ma non gli ascolti.continua a conquistare il pubblico di Canale 5 e a fare degli ottimi risultati. Sono mesi ormai, che il programma di Canale 5 riesce a battere quasi sempre la concorrenza di Rai 1. UnoMattina resta sempre indietro mentre Storie Italiane con Eleonora Daniele spesso si difende con un ascolto da testa a testa. Idi, sono comunque davvero degni di nota. Ieri ad esempio, la puntata in diretta il 22 febbraio 2022, è stata vista da una media di spettatori con il 20% di share. Non male davvero, soprattutto se si considera che nella sfida contro Storie Italiane, si batte la Daniele con oltre 3 punti di share e UnoMattina con 4 punti. La formula scelta da ...

