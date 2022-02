Caro carburanti, bloccato tratto autostrada: autotrasportatori fermi contro l’aumento dei prezzi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Decine di tir stanno bloccando il tratto dell’autostrada A1 che va dal casello che conduce all’autostrada Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Il motivo della protesta, secondo quanto si apprende, è riconducibile al rinCaro dei prezzi dei carburanti. Sul posto sono presenti le pattuglie della polizia stradale di Napoli Nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Decine di tir stanno bloccando ildell’A1 che va dal casello che conduce all’Salerno-Reggio Calabria fino alla barriera di Napoli Nord, a Caserta. Il motivo della protesta, secondo quanto si apprende, è riconducibile al rindeidei. Sul posto sono presenti le pattuglie della polizia stradale di Napoli Nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

