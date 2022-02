Bronzetti-Bouzkova in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Wta Guadajalara 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lucia Bronzetti affronterà Marie Bouzkova al secondo turno del Wta 250 di Guadalajara 2022, evento di scena sul cemento outdoor messicano. L’azzurra ha superato brillantemente le qualificazioni e si è ripetuta al primo turno, sconfiggendo in rimonta l’ostica McNally. Sulla strada della tennista azzurra ora la ceca Bouzkova, che all’esordio ha battuto la settima testa di serie, Misaki Doi, e scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra le due non ci sono precedenti. L’incontro in questione è in programma oggi, lunedì 21 febbraio, come terza sfida sul Centrale a partire dalle ore 22.00 italiane e non prima delle ore 02:00 (dopo Wang-Kalinskaya). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming fruibili sul sito ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciaaffronterà Marieal secondo turno del Wta 250 di Guadalajara, evento di scena sul cemento outdoor messicano. L’azzurra ha superato brillantemente le qualificazioni e si è ripetuta al primo turno, sconfiggendo in rimonta l’ostica McNally. Sulla strada della tennista azzurra ora la ceca, che all’esordio ha battuto la settima testa di serie, Misaki Doi, e scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra le due non ci sono precedenti. L’incontro in questione è in programma oggi, lunedì 21 febbraio, come terza sfida sul Centrale a partire dalle ore 22.00 italiane e non prima delle ore 02:00 (dopo Wang-Kalinskaya). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livefruibili sul sito ...

