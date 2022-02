Atp Acapulco 2022: Berrettini costretto al ritiro, buona la prima per Nadal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non ci si è annoiati nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio nell’Atp 500 di Acapulco. Purtroppo le notizie che arrivano per i colori azzurre non sono positive. Matteo Berrettini è stato infatti costretto al ritiro nel match contro Tommy Paul. L’azzurro aveva vinto il primo set per 6-4, salvo poi scivolare rapidamente sull’1-5 nel secondo a causa di problemi all’addome, gli stesso che lo avevano fermato la scorsa stagione. A scopo precauzionale, Matteo ha dunque preferito ritirarsi dopo un’ora e 12? di gioco. E’ ancora presto per stabilire l’entità del problema e se allarmarsi o meno. La cosa positiva è che ciò sia accaduto in un torneo di secondo piano e dunque Berrettini avrà tempo per recuperare in vista di Indian Wells e Miami. IL TABELLONE AGGIORNATO Eliminato anche Lorenzo Sonego, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non ci si è annoiati nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio nell’Atp 500 di. Purtroppo le notizie che arrivano per i colori azzurre non sono positive. Matteoè stato infattialnel match contro Tommy Paul. L’azzurro aveva vinto il primo set per 6-4, salvo poi scivolare rapidamente sull’1-5 nel secondo a causa di problemi all’addome, gli stesso che lo avevano fermato la scorsa stagione. A scopo precauzionale, Matteo ha dunque preferito ritirarsi dopo un’ora e 12? di gioco. E’ ancora presto per stabilire l’entità del problema e se allarmarsi o meno. La cosa positiva è che ciò sia accaduto in un torneo di secondo piano e dunqueavrà tempo per recuperare in vista di Indian Wells e Miami. IL TABELLONE AGGIORNATO Eliminato anche Lorenzo Sonego, ...

elitonks : Le immagini si commentano da sole. Personaggio imbarazzante Zverev, davvero. - oktennis : Sascha Zverev, ieri vincitore del match finito quasi alle 5 di mattina ad Acapulco, si rende protagonista questa vo… - Nadjib229 : RT @WaynePicks: ?????? 2/22 ????Dubai/Acapulco???? 6U: Popyrin +1.5 sets / Medvedev -1.5 sets (-120)?? #ATP | #FreePicks | #GamblingTwitter - oktennis : Giornata amara ad Acapulco per i colori azzurri ???? Matteo Berrettini è costretto al ritiro per infortunio, fuori So… - sportface2016 : #AtpAcapulco 2022: #Berrettini costretto al ritiro, out anche #Sonego. Buona la prima per #Nadal -