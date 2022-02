Algarve Cup 2022: Italia battuta in finale dalla Svezia ai calci di rigore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nulla da fare per l’Italia nella finale dell’Algarve Cup 2022. La nazionale azzurra allenata da Milena Bertolini deve arrendersi ai calci di rigore contro la Svezia, dopo una partita oltremodo equilibrata. 1-1 dopo i tempi regolamentare grazie alle reti di Valentina Giacinti per le azzurre e su rigore di Caroline Seger per le scandinave. All’Estadio Municipal di Lagos si è dunque andati ai rigori che hanno visto le ragazze scelte dai rispettivi CT segnare i primi 10 rigori. Si è andato dunque ad oltranza e la prima a sbagliare è stata Annamaria Serturini, 23enne esterno offensivo della Roma. Poco male, perché la compagine Italiana ha disputato davvero un’ottima partita e un’ottima competizione. Resta il rammarico per una vittoria ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nulla da fare per l’nelladell’Cup. La nazionale azzurra allenata da Milena Bertolini deve arrendersi aidicontro la, dopo una partita oltremodo equilibrata. 1-1 dopo i tempi regolamentare grazie alle reti di Valentina Giacinti per le azzurre e sudi Caroline Seger per le scandinave. All’Estadio Municipal di Lagos si è dunque andati ai rigori che hanno visto le ragazze scelte dai rispettivi CT segnare i primi 10 rigori. Si è andato dunque ad oltranza e la prima a sbagliare è stata Annamaria Serturini, 23enne esterno offensivo della Roma. Poco male, perché la compaginena ha disputato davvero un’ottima partita e un’ottima competizione. Resta il rammarico per una vittoria ...

AzzurreFIGC : #AlgarveCup ?? Milena #Bertolini: “Un orgoglio la finale con la Svezia” ?? Domani ore 12 #SveziaItalia in diretta… - ilnapolionline : ALGARVE CUP - Svezia-Italia 7-6 (d.c.r.), lotteria fatale per le ragazze di Bertolini - - gilnar76 : Svezia Italia femminile 7-6 dcr: l’Algarve Cup sfuma dal dischetto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - PietroPecchioni : RT @Inter_Women: ??? | NAZIONALI In bocca al lupo alle nostre Nerazzurre per la finale di @Algarve_Cup Svezia vs Italia! ?????????? #ForzaInt… - RaiSport : ?? Alla #Svezia l'#AlgarveCup Le azzurre di Milena #Bartolini battute 6-5 ai rigori ?? -