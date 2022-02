Advertising

Lopinionista : Zuckerberg: 'Rendiamo Reels disponibile a tutti su Facebook a livello globale' -

Ultime Notizie dalla rete : Zuckerberg Rendiamo

Vanity Fair Italia

In questo 2022, Markfarà vedere i Reels anche su WhatsApp. La quinta , ed ultima, ... Raccontiamo la storia della tua attività evisibili i tuoi prodotti e servizi su Facebook, ...... una summa tra, Musk e Bezos. Non andate via fino alla fine! C'è il piano della politica,... Non andate via fino alla fine! Che l'umanità sia dunque senza speranza ce neconto molto, ...Perché i reel siano il (suo) futuro lo aveva spiegato Mark Zuckerberg in occasione delle presentazione ... per i creator (come i badge per le live Instagram) che promettono di rendere più sostenibile ...“Presto potremo rendere la nuova funzione ancora più realistica”, annuncia Mark Zuckerberg. I metaversi sono la scommessa di Mark Zuckerberg per l’internet del futuro e il papà di Facebook e Ceo di ...