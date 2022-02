WTA Guadalajara 2022, Lucia Bronzetti batte in rimonta Caty McNally e approda agli ottavi di finale (Di martedì 22 febbraio 2022) Grinta e determinazione non fanno di certo difetto a Lucia Bronzetti. L’azzurra (n.112 del ranking) ha sconfitto la wild card americana Caty McNally nell’incontro valido per il primo turno del WTA di Guadalajara (Messico). Sul cemento messicano la nostra portacolori si è imposta dopo 2 ore e 22 minuti di partita per 6-7 (5) 6-3 6-3. E dunque, dopo essersi guadagnata l’accesso al tabellone principale partendo dalle qualificazioni, Lucia prosegue il proprio percorso e affronterà negli ottavi di finale la ceca Marie Bouzkova (n.96 del ranking), vittoriosa contro la giapponese Misaki Doi (n.78 WTA) per 4-6 7-5 6-4. Nel primo set si va decisamente a strappi ed è sempre l’azzurra a trovarsi in una condizione di vantaggio. Bronzetti, infatti, ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Grinta e determinazione non fanno di certo difetto a. L’azzurra (n.112 del ranking) ha sconfitto la wild card americananell’incontro valido per il primo turno del WTA di(Messico). Sul cemento messicano la nostra portacolori si è imposta dopo 2 ore e 22 minuti di partita per 6-7 (5) 6-3 6-3. E dunque, dopo essersi guadagnata l’accesso al tabellone principale partendo dalle qualificazioni,prosegue il proprio percorso e affronterà neglidila ceca Marie Bouzkova (n.96 del ranking), vittoriosa contro la giapponese Misaki Doi (n.78 WTA) per 4-6 7-5 6-4. Nel primo set si va decisamente a strappi ed è sempre l’azzurra a trovarsi in una condizione di vantaggio., infatti, ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Lucia Bronzetti con grinta e determinazione approda agli ottavi di finale del torneo a Guadalajara: sconfit… - zazoomblog : Wta Guadalajara 2022: il montepremi e il prize money - #Guadalajara #2022: #montepremi #prize - zazoomblog : Wta Guadalajara 2022: il montepremi e il prize money - #Guadalajara #2022: #montepremi #prize - tennis_luden : Guadalajara WTA Caty McNally VS Lucia Bronzetti Winner Prediction: Lucia Bronzetti@2.07 See Detail… - kelvinyyy222 : WTA 250 Guadalajara: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Lucia Bronzetti (LIVE) -