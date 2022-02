Wta Guadalajara 2022 | il montepremi e il prize money

Advertising

Ubitennis : WTA Guadalajara: Bronzetti in rimonta raggiunge il secondo turno. Fuori Keys - infoitsport : WTA 250 Guadalajara, Sara Errani e Lucia Bronzetti al via nelle qualificazioni - infoitsport : WTA 250 Guadalajara: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Lucia Bronzetti al turno decisivo. Fuor… - infoitsport : WTA Guadalajara 2022: Emma Raducanu torna in campo da prima testa di serie - infoitsport : Qualificazioni Wta Guadalajara 2022: Bronzetti sconfigge Mendez e vola nel main draw -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Guadalajara

Lucia Bronzetti ha sconfitto Caty McNally per 6 - 7(5), 6 - 3, 6 - 3 e ottenuto l'accesso al secondo turno del250 di2022 . L'azzurra, dopo aver superato brillantemente la fase delle qualificazioni, ha piegato la resistenza della giocatrice statunitense in tre set, soffrendone il tennis ...... Eurolega: Lattes Montpellier - Umana Reyer Venezia - Diretta streaming sul canale Youtube della competizione 21.00 Tennis,: primo turno - Diretta tv su Supertennis, live streaming su ...ROMA - Esordio vittorioso per Lucia Bronzetti nel tabellone principale dell'"Abierto Akron Zapopan", torneo Wta 250 dotato di ... Panamerican Tennis Center di Guadalajara, in Messico.Primo giorno e cadono subito delle teste… di serie. Giornata difficile per le favorite all’Abierto Akron Zapopan, torneo WTA 250 in corso a Guadalajara, con quattro delle cinque teste di serie in ...