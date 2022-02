WTA 1000 Doha 2022 | giornata positiva per le favorite | si ritirano Kvitova | Azarenka e Cristian

(Di martedì 22 febbraio 2022) La secondadel torneo WTAdiè caratterizzata dai ritiri. Ben tre giocatrici hanno dovuto alzare bandiera bianca in queste ore; il più pesante è quello di Petra, vincitrice dell’anno scorso, che a causa del riacutizzarsi di un problema al polso ha lasciato strada dopo un’ora e un quarto alla belga Elise Mertens, giustiziera di Jasmine Paolini ieri; per lei ora c’è Anett Kontaveit, quarta favorita del tabellone. Differenti invece le defezioni di Jaquelinee Vika: la rumena aveva dominato per un set contro la russa Daria Kasatkina, prima che un infortunio al ginocchio durante uno scambio la facesse uscire dal campo addirittura in sedia a rotelle. La bielorussa invece non è proprio scesa in campo, concedendo un bye alla statunitense Madison ...

TENNIS - Nei 32esimi di finale del torneodi Doha la 26enne tennista lucchese è stata battuta in tre set (2 - 6; 6 - 3; 5 - 7) dalla forte belga Elise Mertens, testa di serie numero 16 del tabellone principale. Un vero peccato perchè ...Il programma , gli orari e l'ordine di gioco deldi Doha 2022 , per quanto concerne la giornata di martedì 22 febbraio. In campo Barbora Krejcikova e Aryna Sabalenka, prime due teste di serie del torneo, opposte rispettivamente a Magda ...La seconda giornata del torneo WTA 1000 di Doha è caratterizzata dai ritiri. Ben tre giocatrici hanno dovuto alzare bandiera bianca in queste ore; il più pesante è quello di Petra Kvitova, vincitrice ...Prosegue il primo Master 1000 dell’annata WTA in scena a Doha, Qatar. Il pubblico sugli spalti non ha assistito a sostanziali sorprese nella giornata di oggi, né tantomeno a match memorabili come acca ...