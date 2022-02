‘Una femmina’, il film sulle donne contro la ‘ndrangheta ci ricorda che ‘non meritiamo tanta bellezza’ (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attore Mario Russo, in una delle scene più toccanti del film Una femmina, regia di Francesco Costabile, pronuncia una frase che mi porto dentro: “Non meritiamo tanta bellezza”. Da qualche giorno il film è presente nelle sale cinematografiche, ho avuto la fortuna di poterlo vedere durante la prima uscita a Cosenza assieme al regista, attori e co-produttori. Ispirato al libro di Lirio Abbate Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla ‘ndrangheta, questo film ha saputo sintetizzare nella storia interpretata dalla protagonista Lina Siciliano – bravissima al suo debutto cinematografico – la vita di tante donne calabresi. Alcune di esse proprio perché ribelli sono state travolte da una violenza inaudita, davvero disumana, messa in atto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attore Mario Russo, in una delle scene più toccanti delUna femmina, regia di Francesco Costabile, pronuncia una frase che mi porto dentro: “Nonbellezza”. Da qualche giorno ilè presente nelle sale cinematografiche, ho avuto la fortuna di poterlo vedere durante la prima uscita a Cosenza assieme al regista, attori e co-produttori. Ispirato al libro di Lirio Abbate Fimmine ribelli. Come lesalveranno il paese dalla, questoha saputo sintetizzare nella storia interpretata dalla protagonista Lina Siciliano – bravissima al suo debutto cinematografico – la vita di tantecalabresi. Alcune di esse proprio perché ribelli sono state travolte da una violenza inaudita, davvero disumana, messa in atto da ...

