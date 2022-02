Ucraina-Russia, in arrivo sanzioni per Mosca (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk “non rimarrà senza risposta”, avevano avvertito subito Stati Uniti e diversi Paesi Ue. Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso ”un’invasione su larga scala dell’Ucraina” e per questo la Gran Bretagna è pronta già oggi con una ”prima raffica di sanzioni economiche contro la Russia” che ”faranno molto male”, ha detto oggi dal canto suo il primo ministro britannico Boris Johnson al termine della riunione straordinaria del comitato Cobra. Pronto, quindi, un “pacchetto immediato di sanzioni internazionali” necessario dopo che Putin ”ha stravolto completamente il diritto internazionale”. Tra le sanzioni previste, alcune saranno “nella stessa Russia, prendendo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il riconoscimento da parte delladelle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk “non rimarrà senza risposta”, avevano avvertito subito Stati Uniti e diversi Paesi Ue. Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso ”un’invasione su larga scala dell’” e per questo la Gran Bretagna è pronta già oggi con una ”prima raffica dieconomiche contro la” che ”faranno molto male”, ha detto oggi dal canto suo il primo ministro britannico Boris Johnson al termine della riunione straordinaria del comitato Cobra. Pronto, quindi, un “pacchetto immediato diinternazionali” necessario dopo che Putin ”ha stravolto completamente il diritto internazionale”. Tra lepreviste, alcune saranno “nella stessa, prendendo di ...

