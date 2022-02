Ucraina, la galassia di Putin: i Paesi amici, tra dubbi e distinguo (Di martedì 22 febbraio 2022) La Russia di Vladimir Putin, che ha appena riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass, non fa parte di una potente alleanza militare simile alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) La Russia di Vladimir, che ha appena riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, nel Donbass, non fa parte di una potente alleanza militare simile alla ...

Advertising

antammir1 : @Stronza Le scorie possono essere gestite, con un recupero e successivo arricchimento. La Russia non invade l'Ucrai… - galassia__ : RT @lindaxhaz: “stai tranquilla che non succede niente” è tutto oggi che lo sento dire, ma no, non va bene, mio padre è in ucraina, avrebbe… -