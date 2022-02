Ucraina, colpi di mortaio nella notte: uccisi due soldati. Zelensky: “I confini restano gli stessi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Kiev – Dopo l’arrivo delle truppe di Mosca nelle repubbliche filorusse (leggi qui), due soldati ucraini sono stati uccisi nella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio. E’ quanto si legge nel rapporto di questa mattina delle Forze congiunte ucraine diffuso dal ministero della Difesa. Sono 84 le violazioni segnalate da Kiev del cessate fuoco nelle ultime 24 ore compiute dalle forze filo-russe. In 64 violazioni sono state usate armi proibite dagli Accordi di Minsk. Nel frattempo, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, in un discorso alla nazione. afferma che “i confini internazionali dell’Ucraina resteranno gli stessi”, nonostante il riconoscimento da parte russa delle Repubbliche di Luhansk e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Kiev – Dopo l’arrivo delle truppe di Mosca nelle repubbliche filorusse (leggi qui), dueucraini sono statie altri 12 sono rimasti feriti dadi. E’ quanto si legge nel rapporto di questa mattina delle Forze congiunte ucraine diffuso dal ministero della Difesa. Sono 84 le violazioni segnalate da Kiev del cessate fuoco nelle ultime 24 ore compiute dalle forze filo-russe. In 64 violazioni sono state usate armi proibite dagli Accordi di Minsk. Nel frattempo, il presidente ucraino Voldymyr, in un discorso alla nazione. afferma che “iinternazionali dell’resteranno gli”, nonostante il riconoscimento da parte russa delle Repubbliche di Luhansk e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina colpi Ucraina - Russia, Kiev: "Due soldati uccisi nella notte" "In 12 rimasti feriti da colpi di mortaio, 84 le violazioni" Ucraina - Russia, due soldati ucraini sono stati uccisi nella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio . E' quanto si legge nel rapporto di questa ...

Crisi Russia - Ucraina, la disinformazione come arma di guerra ... cosa sappiamo e cosa può succedere ora I russi accusano l'Ucraina di aver bombardato il proprio ... Solo nelle passate 24 ore gli attacchi con artiglieria pesante e colpi di mortaio, armi vietate dagli ...

Ucraina, colpi di artiglieria e mortaio: in Donbass è già battaglia Repubblica TV Precipita la crisi in Ucraina, Putin invia le truppe in Donbass A dissiparle i colpi di artiglieria che sono ripresi di buon mattino e ... e contro l’Occidente. «L’Ucraina ha già perso la sua sovranità», diventando serva «dei padroni occidentali», ha attaccato lo ...

LIVE Ucraina-Russia: ore difficili e delicate, le news di oggi “Il servizio diplomatico ucraino sta usando tutto il proprio arsenale di strumenti ... ORE 8.32 – Due soldati ucraini sono stati uccisi nella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio.

