Tuchel spiega l'esclusione di Lukaku: «L'ho visto stanco, e poi…» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea Prima del calcio d'inizio di Chelsea-Lille Thomas Tuchel ha parlato così dell'iniziale esclusione di Romelu Lukaku. Le sue parole a Sky: «Mi sembrava un po' stanco, ha giocato e viaggiato tanto. Non era al meglio delle condizioni. Con il Crystal Palace è stata una partita dura, può dare una svolta dalla panchina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

