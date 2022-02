Striscia la Notizia, boom di ascolti per Ezio Greggio e Silvia Toffanin (Di martedì 22 febbraio 2022) Ci sono grandi novità per Striscia la Notizia. A partire dalla puntata di ieri sera, infatti, a sedere dietro all’ambito bancone, è stata la nuova coppia formata da Ezio Greggio e Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ha così dato inizio a questa nuova e incredibile avventura. I fan del programma sembrano aver apprezzato molto la collaborazione tra i due conduttori perché gli ascolti sono stati davvero sorprendenti. Il conduttore di Canale 5, subito dopo, ha deciso di dire qualcosa a favore dell’ottimo risultato ottenuto. Inoltre, sul profilo Twitter del programma è anche comparso un post di ringraziamento. Potrebbe interessarti: Striscia la Notizia, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Ci sono grandi novità perla. A partire dalla puntata di ieri sera, infatti, a sedere dietro all’ambito bancone, è stata la nuova coppia formata da. La conduttrice di Verissimo ha così dato inizio a questa nuova e incredibile avventura. I fan del programma sembrano aver apprezzato molto la collaborazione tra i due conduttori perché glisono stati davvero sorprendenti. Il conduttore di Canale 5, subito dopo, ha deciso di dire qualcosa a favore dell’ottimo risultato ottenuto. Inoltre, sul profilo Twitter del programma è anche comparso un post di ringraziamento. Potrebbe interessarti:la, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima ...

