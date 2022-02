Sport in tv oggi, martedì 22 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di martedì 22 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, martedì 22 febbraio. Lo Sport non si ferma mai, così come la passione degli amanti dello Sport, che potranno seguire ogni sfida in tv; in evidenza il confronto tra Jannik Sinner e Alejandro Davidovich Fokina a Dubai, così come Villarreal-Juventus, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Sotto i riflettori, inoltre, il tuesday night di Serie B. Di seguito la programmazione e il palinsesto di oggi, martedì 22 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Il palinsestoivo di22. Lonon si ferma mai, così come la passione degli amanti dello, che potranno seguire ogni sfida in tv; in evidenza il confronto tra Jannik Sinner e Alejandro Davidovich Fokina a Dubai, così come Villarreal-Juventus, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Sotto i riflettori, inoltre, il tuesday night di Serie B. Di seguito lazione e il palinsesto di22Face.

Advertising

AmbCina : Oggi @AmbLiJunhua ha salutato la Sottosegretaria allo sport @VVezzali che partirà per @Pechino per assistere alla c… - SkyTG24 : La pattinatrice azzurra conquista la sua undicesima medaglia olimpica - SkySportMotoGP : Buon compleanno Valentino Rossi: cosa ha fatto dal ritiro dalla MotoGP a oggi? FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportface2016 : #Sport in tv oggi: il palinsesto odierno con #Sinner, #Juventus e tanto altro ancora - EccoLaPenni : RT @conservatore_il: Il sogno dei pedagoghi libertari-socialisti dei ‘60-‘70, quelli che, dopo aver combattuto decenni contro le gabbie ott… -