Soleil nomina Davide Silvestri che commenta | “Io le sue figure di merd* non le faccio | non è una amica sincera”

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ stata una serata infuocata quella che hanno vissuto i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 ieri. Tra le altre cose, anche letion palesi in vista della puntata di giovedì sera quando un concorrente lascerà la casa. Come sempre i vipponi quindi, si sono ritrovati nella stanza delletion per fare i loro nomi e quando è toccato a, un po’ a sorpresa, la Sorge ha fatto il nome di. Chi ha seguito le dirette di questi giorni, non si è stupito più di tanto visto chenon è stato vicino adopo tutto quello che è successo la famosa notte della festa wild. Non solo, la Sorge ha avuto la sensazione di esser stata tradita dal suo amico che ha fatto gruppetto con altre persone. Una cosa che l’ha portata a fare quindi il suo ...

TeamElia3 : RT @Soleilandia: Soleil che nomina Davide, facendo cadere la sua maschera da finto amico perbenista! #gfvip #solearmy - Charlot82661564 : Delia:”Stimo Soleil,una donna fantastica” e poi la nomina. Bahhhh #gfvip #GFvip #gfvip6 #deliaduran #soleilsorge… - SorieroAndreina : RT @catiuz92: Davide che non nomina Soleil solo perché voleva pararsi il culo e far esporre Soleil ?? Iguana sei stato sgamato e sei ritorna… - ragazzaastranaa : RT @Soleilandia: Soleil che nomina Davide, facendo cadere la sua maschera da finto amico perbenista! #gfvip #solearmy - ragazzaastranaa : RT @LindaMenichini: Nathaly:'vabbè è normale che quando qualcuno ti nomina poi ti sta sulle balle. Tranne lei (Soleil) perché io comunque a… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil nomina

Mentre Belli ha baciato Jessica Selassié , che si è immediatamente tirata indietro sconvolta da quel gesto,ha fatto pace con Manila , che per più di un mese ha trattato come la sua...KatiaManila, Barù - Nathaly, Jessica - Nathaly,- Davide 00.48 Miriana corre in aiuto di Manila, parte una lite anche con la soprano 00.44 Interviene anche Katia contro Manila: 'io ...Inoltre Soleil, non ha gradito il fatto che Davide abbia continuato a non prendere una posizione. Durante la fase delle nomination ha detto: “Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi.Nel corso della puntata c’è da segnalare un confessionale di Davide Silvestri mostrato a Soleil Sorge che ha fatto imbufalire quest’ultima. La Sorge non si aspettava le parole del giovane attore e ...