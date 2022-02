Serie C Sky Sport | 22a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tra martedì 22 e giovedi 24 Febbraio, appuntamento su Sky con la 22adel campionato di calcio diC 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 2 le gare che sarà possibile seguire sui canali Sky martedi 22 (entrambe nel girone C). 4 gli incontri (due nel giorne A, due nel girone B) saranno in...

Oltre ai bianconeri, la comunicazione è arrivata ad altre quattro società diA, ovvero Empoli , Genoa , Napoli e Sampdoria , a due diB, Pisa e Parma , e a due diC, Pescara e ...... Cagliari - Napoli è finita sull'1 - 1, mentre Bologna e Spezia si è chiusa con la vittoria dei padroni di casa per 2 - 1 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DIA ). Il tabellino di Bologna - Spezia 2 - 1 ...Tra martedì 22 e giovedi 24 Febbraio, appuntamento su Sky con la 22a giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono ...I bianconeri, sfumato l’obiettivo Supercoppa Italiana e ormai fuori dai giochi per lo Scudetto in Serie A, puntano tutto sul proprio ... 21.00 e verrà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport ...