“Sarebbe successo con Osimhen”: il giornalista esalta li nigeriano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mario Sconcerti, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di TMW radio rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti la prestazione del Napoli contro il Cagliari ma soprattutto Victor Osimhen. Sconcerti: “Con Osimhen in campo Sarebbe stato un campionato diverso” Cagliari-Napoli? “Si è vista una formazione strana, che del Napoli non aveva niente. Ieri è stato confermato che, se l’avessero avuto sempre, con Osimhen Sarebbe stato un altro campionato“. Victor Osimhen, Cagliari NapoliQuota Scudetto più bassa? “Può darsi, oggi l’Inter ha otto punti in meno di un anno fa, lo stesso la Juventus. Così tutte le grandi. Le squadre di testa hanno perso una trentina di punti, anche a causa della povertà economica che si vede soprattutto sulle panchine. Pochi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mario Sconcerti, notoitaliano, è intervenuto ai microfoni di TMW radio rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti la prestazione del Napoli contro il Cagliari ma soprattutto Victor. Sconcerti: “Conin campostato un campionato diverso” Cagliari-Napoli? “Si è vista una formazione strana, che del Napoli non aveva niente. Ieri è stato confermato che, se l’avessero avuto sempre, constato un altro campionato“. Victor, Cagliari NapoliQuota Scudetto più bassa? “Può darsi, oggi l’Inter ha otto punti in meno di un anno fa, lo stesso la Juventus. Così tutte le grandi. Le squadre di testa hanno perso una trentina di punti, anche a causa della povertà economica che si vede soprattutto sulle panchine. Pochi ...

Advertising

DSantanche : Se lo avesse fatto un sovranista cosa sarebbe successo? Apriti cielo! Paginate su paginate, manifestazioni su manif… - borghi_claudio : @furiaceca_11 @LABayARetroM @CitriniEmma @acaitaliasati @agiusti2 @ItaloSign @RenzoCianchetti Non le viene il sospe… - Lunatic13537493 : @F3d3ricaaa ciò creduto ?????? AHAHAHAH l'hashtag sarebbe in delirio se fosse successo davvero ?? - FrancescoSoligo : @alexi4aaa Non ne ha, ma l'errore sta anche nello sperare che nel caso tornasse sarebbe tutto come se non fosse successo nulla - Vale97B : RT @Fangirlnside: Lui temeva la clip e il come sarebbe stata strumentalizzata, vedendo che non è successo nulla di terribile e il fatto che… -