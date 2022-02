Putin riconosce l’intero Donbass e considera l’invio di truppe. Biden:?«È l’inizio dell’invasione» (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Zelensky: «Non cederemo niente». La Russia lascia aperto il canale diplomatico ma richiama in patria il personale diplomatico in servizio in Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Zelensky: «Non cederemo niente». La Russia lascia aperto il canale diplomatico ma richiama in patria il personale diplomatico in servizio in Ucraina

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - RaiNews : Il presidente russo Vladimir #Putin riconosce le due repubbliche separatiste del #Donbass. Notizia in aggiornamento… - Vincenz01187115 : RT @Vincenz01187115: Putin riconosce in diretta tv il Donbass: “Ucraina non è un Paese, ma parte della nostra storia”. E manda l’esercito… - Vincenz01187115 : Putin riconosce in diretta tv il Donbass: “Ucraina non è un Paese, ma parte della nostra storia”. E manda l’eserci… -