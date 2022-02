Perché dire “color carne” non è inclusivo ed è discriminatorio (Di martedì 22 febbraio 2022) Per abitudine, quando parliamo di un capo di vestiario “color carne” facciamo riferimento a qualcosa che sia sui toni del rosa chiaro, quasi beige, insomma a un colore che sia simile a quello della pelle… delle persone bianche. Ma proviamo a domandarci se fosse, ad esempio, una persona nera a chiedere un paio di calze o un reggiseno color carne: le verrebbe comunque dato qualcosa che ha la tonalità che abbiamo indicato poc’anzi, e che in quel caso non corrisponderebbe affatto al colore della sua carne. Per questo la brand strategist Giuditta Rossi e la brand storyteller Cristina Maurelli, co-founder di BOLD STORIES, hanno ideato il progetto color carne, proprio per invitare a riflettere su quanto radicato sia lo standard e a lottare ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 22 febbraio 2022) Per abitudine, quando parliamo di un capo di vestiario “” facciamo riferimento a qualcosa che sia sui toni del rosa chiaro, quasi beige, insomma a une che sia simile a quello della pelle… delle persone bianche. Ma proviamo a domandarci se fosse, ad esempio, una persona nera a chiedere un paio di calze o un reggiseno: le verrebbe comunque dato qualcosa che ha la tonalità che abbiamo indicato poc’anzi, e che in quel caso non corrisponderebbe affatto ale della sua. Per questo la brand strategist Giuditta Rossi e la brand storyteller Cristina Maurelli, co-founder di BOLD STORIES, hanno ideato il progetto, proprio per invitare a riflettere su quanto radicato sia lo standard e a lottare ...

