Pagelle Villarreal Juve | Vlahovic colpisce | Rabiot ingenuo – VOTI

(Di martedì 22 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2021/2022.(4-4-2): Rulli 6; Foyth 6.5, Albiol 6.5, Pau Torres 6, Pedraza 5.5 (79? Estupinan sv); Chukwueze 5.5 (90? Pino sv), Capoue 6, Parejo 6.5, Alberto Moreno 6 (79? Trigueros sv); Danjuma 5.5 (90? Dia sv), Lo Celso 6. All. Emery 6.NTUS (3-5-2): Szczesny 6.5; De Sciglio 6 (86? Pellegrini sv), Danilo 6, de Ligt 6.5, Alex Sandro 5.5 (46? Bonucci 6.5); Cuadrado 5.5, McKennie 6 (81? Zakaria sv), Locatelli 7 (71? Arthur 5.5),5.5; ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi della Champions League 2021 - 2022:Juve Ledei protagonisti del match trae Juve, valido per l'andata degli ottavi della Champions League 2021/2022. VOTI(4 - 4 - 2): Rulli 6; Foyth 6.5, ...- Juventus:e tabellino del match d'andata degli ottavi di Champions League. Parejo risponde alla prodezza di Vlahovic Dusan Vlahovic ©LaPresseVILLARREAL Rulli 6 - Nulla può sulla ...Questo, complice un errore in marcatura di Rabiot, porta al pari di Parejo per il Villarreal. Ci si giocherà tutto all'Allianz Stadium, quindi, per la qualificazione ai Quarti.Queste le pagelle della Juventus. Szczesny 6 - Bravo e fortunato ... Per questo motivo si vede davvero poco dalle parti dell'area avversaria, ma quando lo fa manda in crisi il Villarreal. Mc Kennie ...