Ostia, chiuso noto bar: era ‘no Green Pass’ (Di martedì 22 febbraio 2022) Era diventato “famoso” in zona perché si poteva accedere e consumare al banco, contrariamente a quanto imposto dal decreto vigente, senza mostrare il Green Pass. A Ostia, quindi, tutti i contestatori del certificato verde e del vaccino si ritrovavano lì, in Piazzale della Posta, al Bar Sandrino’s, dove erano sicuri che non c’era bisogno di “inutili” documenti. Ostia, chiuso bar “no Green Pass” Ma oggi gli agenti del X Distretto Lido, su ordine del Questore di Roma, sono andati nel locale e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 7 giorni. Il locale, dopo accertamenti, era infatti diventato “luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica”, proponendo inoltre la sospensione della licenza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022) Era diventato “famoso” in zona perché si poteva accedere e consumare al banco, contrariamente a quanto imposto dal decreto vigente, senza mostrare ilPass. A, quindi, tutti i contestatori del certificato verde e del vaccino si ritrovavano lì, in Piazzale della Posta, al Bar Sandrino’s, dove erano sicuri che non c’era bisogno di “inutili” documenti.bar “noPass” Ma oggi gli agenti del X Distretto Lido, su ordine del Questore di Roma, sono andati nel locale e hanno disposto la chiusura dell’esercizio per 7 giorni. Il locale, dopo accertamenti, era infatti diventato “luogo di eventi atti a minare l’ordine e la sicurezza pubblica”, proponendo inoltre la sospensione della licenza. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ostia, chiuso noto bar: era ‘no Green Pass’ - RaffaellaVecch2 : Borghetto dei Pescatori. Un angolo fuori dal tempo a ridosso del Lungomare di #Ostia. Oggi però raggiungibile con d… - EnricaMaina : Salvini da Ostia con Monica Picca (11.09.21) - TGEUR24 : RT @romaatac1: ?? #RomaLido #Ostia #atac ?Chiuso per lavori il cavalcavia pedonale della stazione di Lido Centro (via dei Galeoni-largo Giov… - romaatac1 : ?? #RomaLido #Ostia #atac ?Chiuso per lavori il cavalcavia pedonale della stazione di Lido Centro (via dei Galeoni-l… -